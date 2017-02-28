高市老人免費裝假牙 3月1日開跑
高雄市65歲以上老人免費裝假牙明天3月1日開跑，一般老人篩檢受理至4月15日止；中低收入老人篩檢受理至6月30日止，請符合資格的長輩於名額截止日前，儘速攜帶身分證及印章至特約牙醫醫療院所進行口腔篩檢，篩檢審查通過者，於今年年底前完成裝假牙，以免錯失機會。
衛生局表示，1952年12月31日（含）前出生並設籍高市的65歲老人都可以申請裝假牙；而中低收入老人為經高雄市社會局認定以下5項資格之一者，1、列冊低收入戶、中低收入戶；2、領有中低收入老人生活津貼；3、經政府全額補助收容安置；4、領有身心障礙者生活補助費；5、經高雄市政府補助身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用達50%以上。
衛生局指出，假牙篩檢及裝置地點為各特約牙醫醫療院所，及市立民生、聯合、大同、小港、旗津、岡山及鳳山醫院、衛福部旗山醫院；左營區及前鎮區衛生所則只能篩檢。
免費裝假牙諮詢電話：07-7134000#61555、6154、6153、6152。
(中時)
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