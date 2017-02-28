昔日「魔性之女」顏值沒了 激瘦成骷顱

葉月里緒奈當年集美貌與性感於一身。(取自日網)

葉月里緒奈近來復出演戲，雙頰凹陷。(取自日網)

葉月里緒奈激瘦。(取自日網)

曾拍攝大膽露3點全裸寫真的41歲女星葉月里緒菜（現藝名：葉月里緒奈），早年緋聞不斷，曾因為介入真田廣之婚姻導致男方離婚，被封為「魔性之女」，隨後又在2004年改名為「葉月里緒奈」嫁給上班族男友，暫退演藝圈。

不過葉月里緒奈近來復出在電視劇《刑事夫婦3》軋一角，卻讓觀眾嚇一跳，原來昔日以美貌著稱的她，竟然瘦到雙頰凹陷，彷彿一顆骷顱頭，不健康的模樣也讓網友猜測她是否生病了。

葉月里緒奈1995年與真田廣之拍攝電影《寫樂》傳出不倫戀，真田廣之最後與妻子離婚，而她則是閃嫁壽司師傅僅3個月，又宣布離婚，並在2004年與上班族男友奉子成婚，終結魔性女惡名。

(中時電子報)