商務部長任命案過了 羅斯主導川普貿易政策

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美國參院周一投票通過「破產投資大亨」羅斯(Wilbur Ross)出掌商務部的任命案，羅斯將職司貿易政策的制定與談判的關鍵角色，兌現川普全面檢討美國貿易政策的競選支票。

在近4個小時的任命聽證會後，參院隨即進行最終表決，結果在部份民主黨議員的支持下，參院以72票同意27票反對通過羅斯出任商務部長的任命案。

(工商)