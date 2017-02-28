北京今年投180億人民幣治霾

華爾街見聞報導，今（28）日召開的「京津冀及周邊地區大氣污染防治協作小組會」上指出，北京今年大手筆砸下180億元人民幣治霾，加大環保督察，全年將參照中央環保督察模式，在全市範圍開展督察。

報導稱，今年北京治理將更加強硬，燃煤總量壓減300萬噸；嚴查嚴管重型柴油車，六環內將限行；此外將再關停退出500家製造企業。此外，工地沙塵必須100％覆蓋，並同時強化區域聯防聯控。

(工商)