電子轉診者優先看診 新制3月1日上路
鼓勵民眾看病先到基層診所，未來經診所轉診到大醫院可經電子轉診系統優先掛號、看診。健保署長李伯璋今表示，轉診新制3月1日上路，將視民眾使用狀況做調整。
為了強化分級醫療，衛福部長陳時中日前首先拋出「轉診優先」構想，希望經基層診所轉診到大醫院患者，看診、住院可望享有優先權，提高民眾到基層診所看診誘因。
衛福部健保署19日表示，已著手建置「電子轉診資訊交換平台」，未來不論是從診所轉大醫院，還是大醫院間平行轉診的民眾，都可以享有優先安排看診，不怕掛不到號。
健保署長李伯璋今天受訪時表示，電子轉診平台已初步建置完成，轉診新制將於3月1日起上路，未來民眾如有轉診需求，診所就能立即開出電子轉診單，啟動轉診平台，聯繫掛號行政人員、護理師和醫師，讓接受轉診患者的醫院優先安排看診。
李伯璋說，電子轉診平台雖建置完成，但各醫院間轉診系統是否順暢仍是一大挑戰，如隨時發現問題將逐步進行調整。1060228
(中央社)
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