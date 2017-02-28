花紋海豚宜蘭海邊擱淺 搶救無效

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海巡署說，1隻保育類花紋海豚今天在宜蘭新城南溪出海口擱淺，經搶救後還是宣告死亡，屍體送台北市立木柵動物園處理。

海巡署北部地區巡防局第一海岸巡防總隊晚間說，今天中午有民眾報案指稱，新城南溪出海口發現1隻鯨豚擱淺之後，總隊隨即派員前往處理，並發現這隻鯨豚生命跡象微弱，立即以海水讓鯨豚保濕。

第一海岸巡防總隊表示，中華鯨豚協會下午派員前往了解後，確認鯨豚為保育類的花紋海豚，但牠疑因年齡過大，在救援過程中自然死亡，最後被運往台北市立木柵動物園後續處理。1060228

(中央社)