梓潼漢字拼布展 弘揚文昌精神

《漢字之美拼布藝術展》吸引許多民眾前往體驗拼布藝術。（記者梁雅雯攝）

《漢字之美拼布藝術展》展出包括偏旁、部首、拼字、筆畫等漢字作品。（記者梁雅雯攝）

山果女紅館拼布老師顧玥瑜。（記者梁雅雯攝）

現正逢海峽兩岸文昌文化交流活動期間，山果女紅館於27、28日，在梓潼博物館展出《漢字之美拼布藝術展》，現場擺放各式各樣巧手縫製的漢字拼布藝術，希望藉傳統漢字筆畫，弘揚文昌讀書明理的理念。

山果女紅館拼布老師顧玥瑜表示，2年前來自台灣的中華女工坊老師到梓潼開班1個月，讓許多當地女性接觸到拼布藝術，也點燃了梓潼拼布的火種。山果一群來自各地的學員，年齡最小20多歲，最大50多歲，大家齊聚切磋讓縫紉玩出心得，這是第二次開展。

《漢字之美拼布藝術展》展出包括偏旁、部首、拼字、筆畫等漢字作品，共約50、60件山果女紅館老師和學員的拼布作品作品，現場也讓民眾免費體驗拼布藝術增加趣味性，吸引許多正在梓潼參加文昌文化交流活動的兩岸民眾前往共襄盛舉。

顧玥瑜說，拼布和畫畫一樣，有明暗、色塊、線條，畫畫材質相同，不同面料有不同觀感，是不同材質的視覺變化；通常是把不同的布拼在一起，變成一個新的圖案，可以是手縫的、也可以是機縫的，甚至是手縫和機縫相結合，沒有很獨立或對立，也有融入在刺繡中的拼布。

《漢字之美拼布藝術展》師承台灣拼布技藝，讓許多台灣民眾看了覺得既熟悉又陌生，因為台灣也有，但是在梓潼看到許多大面積的作品，都是漢字排列組合，更增添古色古香的傳統味道。

前往參觀的民眾「順子（網路化名）」看完展覽後，也在梓潼縣府官方公眾號「梓潼發布」上留言，分享自己踏進展區，就感覺一種代香氣的視覺美，滿屋的女兒相，還有一幅幅精美的掛件絢麗精緻，讓他有想馬上收進囊中的衝動，也有其他網友留言大讚：「好美！真是生活的藝術品！」

(旺報)