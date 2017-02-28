自由廣場統獨推擠警方也受傷 警政署長震怒

今天228，自由台灣黨黨主席蔡丁貴率眾至自由廣場舉行「台灣人的興起，威權圖騰的墮落」拉倒蔣介石銅像活動，同時統派團體及其支持者，也分別趕往反制，期間警方以警力築成人牆，雖有效區隔雙方，但部分獨派支持民眾遠離警察防處線，自行穿越廣場，步入升旗臺旁花圃之統派活動區域，遭統派團體及其支持者毆打，前往制止的執勤員警亦遭傷害。

本案雙方各相關團體及其成員涉嫌違法集會、焚燒銀紙、國旗、辱罵、傷害及妨害公務等行為，警方已依被害人告訴及相關具體事證刻正依法偵辦中。

警政署表示，對於特定團體公然挑戰公權力，並且辱罵及傷害執勤員警事件，警政署署長陳國恩至表震怒，並指示從速從嚴究辦，絕不寬貸。

(中時)