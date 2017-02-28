冰雪運動夯 全球供應商搶大陸商機

氣候變化和市場飽和，讓歐洲的滑雪業已達到發展極限，但對大陸來說卻才剛開始。大陸的冰雪運動正快速的向南遷移，不但冰雪運動場所快速增加，在歐洲賣冰雪用品不太賺錢的運動用品供應商，也看到了大陸的龐大商機，開始搶占大陸市場。

德國《南方信使報》網站2月26日報導，冬季體育運動過去在大陸因缺少傳統，發展的腳步一直很慢，但大陸政府已有了宏偉的計畫：官方在《冰雪運動發展規劃（2016-2025年）》中提出在10年內帶動3億大陸人參與冰雪運動的目標。在大陸政府與2022年冬奧會的大力推動下，越來越多收入頗豐的大陸中產階級開始對滑雪運動感興趣。

規畫的其中一部分是「北雪南移」。因為大陸多數冰雪運動場館都位於東北地區，主因是受到自然條件的影響，因為地處亞熱帶地區的南方過於溫暖，而寒冷的北方大片地區因氣候乾燥而降雪稀少。儘管如此，大陸滑雪場的數量仍在迅速增加。根據統計，2010年大陸有270家滑雪場，2015年已增加到568家，滑雪運動直接參與人次突破了1000萬人。

「除了滑雪，其他冰雪運動在大陸也是前景一片光明。」運動商貿平台ISPO全球總監高拓表示，雖然目前很多專案還處於起步階段，但是群眾體育運動正在加速發展。

體育業者估計，大陸未來20年內可能發展成世界最大的運動健身市場。體育用品生產商愛迪達也看到了進一步上升的趨勢。公司發言人說，2016年前三季，愛迪達在大陸銷售額成長了28%，他們還觀察到一個特質，就是「西方品牌在大陸十分暢銷」。公司認為除了冰雪運動用品，足球也是一項超級熱門的運動項目，更是一個超級大的市場。

對歐洲體育用品商來說，在歐洲市場走向低迷時，「一個吸引人的市場出現了」，業者當然充滿期待，希望趕快從大陸獲益。高拓已經在大陸嗅到了新的商機，主因是他發現「中國人有錢並且想把錢花出去」。高拓堅信，體育用品的下一個巨大市場就是中國。

(旺報)