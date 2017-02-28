70周年紀念 228受難家屬嘆人比往年少

蘆竹鄉戰後首任鄉長林元枝是228事件受難者，三子林秀峰代表受難者家屬致詞數度哽咽，感慨70周年紀念活動，參加的家屬卻比往年還少。（蔡依珍攝）

桃園的228受難者家屬參加紀念追思活動。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦主動擁抱228受難家屬林秀峰。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦和228受難家屬林秀峰一同敲響和平鐘。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦認為政府機關不需政治圖騰，但也不會特別去移除單一銅像，市府1樓的蔣公銅像，將待有整體規畫後才會移置到兩蔣紀念公園的銅雕公園。（蔡依珍攝）

桃園市府今在蘆竹區二二八紀念公園舉辦70周年追思儀式，受難家屬林秀峰代表致詞，回想過去歲月幾度哽咽，嘆幾乎成為社會邊緣人，也感慨70周年紀念活動，參加的家屬卻比往年還少，人數甚至不如民代，直問主辦單位：「真的有通知家屬嗎？」

主辦單位忙緩頰，強調從民政局、基金會等單位提供的名單共發出491份邀請函，可能因天冷、飄雨的因素導致出席家屬稍少。

民政局在228事件屆滿70周年的追思會，特別發送228紀念活動手冊，摘錄文化局出版的《愛與重生》，介紹桃園的228受難者和家屬，負責編撰的口述歷史作家陳銘城說，桃園雖然不是228事件傷亡人數最多的，但卻是白色恐怖的重災區，目前已知的政治受難者就有近400位，目前已訪問出版了3冊，相信很快就會有第4本誕生，也呼籲若有受難者或家屬願意分享故事或提供史料，可洽桃園市文化局或台灣游藝公司，找出更多受難的故事，讓新一代記取教訓。

昨代表受難者家屬致詞的林秀峰也分享自己的故事，父親是蘆竹鄉戰後首任鄉長林元枝，228發生時社會混亂，在地方青年擁戴下自組保鄉自衛隊，曾率隊去大園軍用機場接收國軍武器，被當成反叛份子，展開逃亡生活，5年後不忍親朋好友全都因他被抓受難而出面自首，先後在土城仁教所和綠島關了17年才獲保釋回家。

林秀峰說，228事件受難者都和父親一樣沒有定罪，但多年的折磨不只受難者苦、家人更苦，成為社會邊緣人，感嘆轉型正義來的太晚，很多人事物已凋零，他感謝很多文史工作者的努力，讓真相終能昭雪，但被害者眾，加害者至今仍無，還有很長的路要走，要持續打拼。

桃園市長鄭文燦主動擁抱林秀峰，他說政府對於二二八事件的反省，應該要找出真相，這不只是撫慰受難者家屬心情，而是一個國家應盡的義務。他認為威權時代已經結束，在民主時代，有必要將過去國家與政府侵犯人權的錯誤加以更正，才是紀念二二八事件最重要的意義，希望70周年能成為族群融合的起點。

鄭文燦也提到，很多人問他兩蔣文化園區的未來，他認為兩蔣文化園區早已脫離過去威權崇拜的印記，會以嶄新角度面對，至於各政府機關的蔣介石銅像，會在有整體規畫或改裝調整時一併移至慈湖紀念雕塑公園，不會針對單一個案處理。而位於眷村、榮民之家等地的銅像，具有其歷史及情感因素，會充分尊重當地情感，不會移置。

(中時)