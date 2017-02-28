陸盜版與竊取商業機密 美損失慘重

我要評比

一個由美國前駐華大使洪博培牽頭的非官方組織日前公布調查報告稱，仿冒商品、軟體盜版及竊取商業機密等不法行為讓美國每年付出高達6000億（美元，下同）的代價；中國是這些行為的罪魁禍首。

美聯社2月27日報導，該民間組織名稱為「偷竊美國智慧財產權委員會」，曾在2012年美國總統大選辯論中叫囂要透過互聯網扳倒中國的洪博培，就是該委員會的領頭人之一。

這份報告稱，上述各類不法行為讓美國每年損失2250億到6000億元之間，僅竊取商業機密就讓美國一年損失1800億到5400億元。據稱，假冒商品每年讓美國付出290億到410億元的損失，盜版軟體讓美國每年損失180億元。

(旺報)