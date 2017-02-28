中職聯隊火力旺 8比2領先日本武士隊
中華職棒聯軍赴日交流賽，靠著「大王」王柏融的2分全壘打、打線發揮，前7局敲出14支安打，7局上打完，以8比2大幅領先日本國家隊。
日本武士隊備戰世界棒球經典賽，邀請中華職棒聯軍在福岡巨蛋交流，一開賽中職打線面對樂天金鷹王牌投手則本昂大，首局陽耀勳、林智平、彭政閔、林泓育連續4支安打，攻下1分。
日本隊1局下也有攻勢，面對左投王溢正，菊池涼介、筒香嘉智先後敲出二壘安打，也攻下1分，雙方1比1平手。
中職聯隊2局上沒得分，日本隊2局下再有攻勢，松田宣浩率先二壘安打，靠隊友短打推進上三壘，趁9棒秋山翔吾的內野安打，回到本壘，取得2比1領先。
中職聯隊1棒陽耀勳在3局上敲出個人第2支安打，輪到前一次打擊敲出強勁飛球出局的王柏融，一棒敲向中外野最遠距離處，是一支兩分打點全壘打，中職聯隊取得3比2領先。
中職聯隊先發投手王溢正投2局、失2分退場，洋投賽格威（Zack Segovia）第3局接手，壓制日本打線，第3局被敲1支安打，從第4局開始，連3局都沒讓對手敲出安打，共投4局無失分。
中職聯隊在第4局潘武雄、陳俊秀連2支二壘安打追加1分；第5局林智平、王柏融、陳俊秀共3支安打，再得3分；第6局林威廷、林智平安打，王柏融保送，彭政閔在滿壘的情況下獲得保送，攻下第8分。1060228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。