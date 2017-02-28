中職聯隊火力旺 8比2領先日本武士隊

中華職棒聯軍赴日交流賽，靠著「大王」王柏融的2分全壘打、打線發揮，前7局敲出14支安打，7局上打完，以8比2大幅領先日本國家隊。

日本武士隊備戰世界棒球經典賽，邀請中華職棒聯軍在福岡巨蛋交流，一開賽中職打線面對樂天金鷹王牌投手則本昂大，首局陽耀勳、林智平、彭政閔、林泓育連續4支安打，攻下1分。

日本隊1局下也有攻勢，面對左投王溢正，菊池涼介、筒香嘉智先後敲出二壘安打，也攻下1分，雙方1比1平手。

中職聯隊2局上沒得分，日本隊2局下再有攻勢，松田宣浩率先二壘安打，靠隊友短打推進上三壘，趁9棒秋山翔吾的內野安打，回到本壘，取得2比1領先。

中職聯隊1棒陽耀勳在3局上敲出個人第2支安打，輪到前一次打擊敲出強勁飛球出局的王柏融，一棒敲向中外野最遠距離處，是一支兩分打點全壘打，中職聯隊取得3比2領先。

中職聯隊先發投手王溢正投2局、失2分退場，洋投賽格威（Zack Segovia）第3局接手，壓制日本打線，第3局被敲1支安打，從第4局開始，連3局都沒讓對手敲出安打，共投4局無失分。

中職聯隊在第4局潘武雄、陳俊秀連2支二壘安打追加1分；第5局林智平、王柏融、陳俊秀共3支安打，再得3分；第6局林威廷、林智平安打，王柏融保送，彭政閔在滿壘的情況下獲得保送，攻下第8分。1060228

(中央社)