回顧職涯5角色 休傑克曼：金鋼狼是其一

好萊塢男星休傑克曼在「羅根」最後一次演金鋼狼，他今天受訪時表示，曾有劇場導演說，一個演員大概可以用5個角色回顧演藝生涯，「金鋼狼絕對會是這5個之一」。

好萊塢男神休傑克曼（Hugh Jackman）和老搭檔「X教授」派屈克史都華（Patrick Stewart）今天上午合體現身新片「羅根」記者會，休傑克曼先是讚賞台灣粉絲的熱情，讓他更加愛上台灣，還說「我已是半個台灣人」。

兩人下午也接受台灣媒體訪問，這是兩人最後一次演出金鋼狼、X教授，尤其派屈克史都華是在幾天前才決定之後不再演出X教授，「幾天前才理解到真的要和這個角色說再見，電影結尾很美、非常真，這真的是完美結局，也讓我感到心滿意足」。

派屈克史都華提到，最近他去拜訪100歲的演員寇克道格拉斯，兩人在20年前結識，派屈克史都華就像記者一樣問及寇克道格拉斯過去的演藝生涯，「他雖然身體衰弱，但眼光仍炯炯有神」。

寇克道格拉斯告訴派屈克史都華，演藝生涯拍了100多部片，但只有6部是好片，「我希望再老了一點之後，也可以像寇克道格拉斯這樣，有如此真實且精準的陳述」，派屈克史都華也說，「羅根」也是他認為拍得很好的電影之一，「X教授這個角色改變了我，對我有很大的影響」。

問及要和金鋼狼這個角色告別，是否會失落？休傑克曼表示，演出金鋼狼對他來說很重要，曾有個劇場導演說，一個演員大概可以用5個角色來回顧過去演藝生涯，他肯定地說，「金鋼狼絕對會是這五個之一」，毫無失落感。

派屈克史都華提到，他拍「羅根」第一場是在大水槽發瘋的戲碼，當時導演詹姆士曼格要他先鬼吼鬼叫，在鏡頭帶到人臉前，讓觀眾藉由聲音感受到X教授和過去不一樣，原本討論要派屈克史都華亂講元素週期表，但因背不起來，只好改講電視廣告。

派屈克史都華表示，詹姆士曼格是很有理想的導演，拍戲前已經把所有鏡位都設定，完全鎖死不能更動，但一場他從輪椅上往後翻滾的戲，原本不在詹姆士曼格的設定裡，是因派屈克史都華不小心翻倒，當下工作人員急忙問他有無傷勢，但詹姆士曼格卻要他「你能不能再做一遍」，最後也加入到劇情當中。

「羅根」畢竟是休傑克曼告別金鋼狼最終之作，有媒體認為整部片太過悲傷，不過休傑克曼卻說，導演把焦點放在從戰場回來的戰士，專注在人性和感情層面，但有一幕是金鋼狼在山坡上怒吼，「那一幕好像又看到勇健的金鋼狼」。

「羅根」即日起在台上映。1060228

(中央社)