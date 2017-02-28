小嫻天生沒子宮無法生育 婆婆：很心疼她
小嫻擔任國標舞世界大賽亞巡賽臺北站親善大使，她2月28日晚間與老公何守正及婆婆一起走紅毯。她天生沒有子宮、只剩左邊卵巢可正常排卵的新聞日前曝光後，面對各界排山倒海的關心。何媽媽今首度受訪，坦言很心疼媳婦，但全家人也因此更有凝聚力。何守正說自己一直都支持小嫻的決定，這段時間很多人熱心提供許多「做人」的管道和資訊，不過現階段他們的重心會先放在剛創業的健身房。
何媽媽與媳婦小嫻一樣熱愛國標舞，昨晚開心和兒子媳婦一起出席活動。被問起媳婦求子話題，何媽媽說，她一直都很鼓勵並支持小嫻：「還這麼年輕，一定會有機會的！」新聞曝光後，確實多少有面臨壓力，因為人的看法本來就不會都一樣，幸好接收到的大都是正面的鼓勵，她很正能量在看待此事。聽得小嫻忍不住對婆婆說：「不好意思，對不起，沒想到會引起這麼大的反應！」
小嫻說，這段時間她充分感受到台灣人都好有愛，接到訊息大多是鼓勵她，不過她與老公何守正都說，現階段會把重心放在剛創業的「正能量Fitness」健身房，「小孩的事，還要先存錢啦，畢竟費用不是小數目」。她婚後曾花1年在美國找代理孕母積極「做人」，花費430萬元，分別飛去美國紐約3趟進行2次取卵，可惜都沒如願，求子過程十分辛苦。
何媽媽和兒子媳婦一起出席活動時看起來相當自在，言談中更處處顯露出對媳婦小嫻的疼愛，何媽媽說，她已經練國標舞一年半，小嫻是她最好的舞伴，舞技也比自己好很多。小嫻則說媽媽很厲害，有次兩人一起排練一段恰恰去一個舞會開舞，結果自己太緊張一直忘了舞步，幸虧都是媽媽帶著她。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。