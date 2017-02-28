小嫻天生沒子宮無法生育　婆婆：很心疼她

小嫻與老公何守正及婆婆一起出席活動。（林淑娟攝）

小嫻出席國標舞大賽活動。（林淑娟攝）

何守正陪老婆小嫻一起出席活動。（林淑娟攝）

何守正左牽媽媽、右牽老婆，一家和樂。（林淑娟攝）

小嫻擔任國標舞世界大賽亞巡賽臺北站親善大使，她2月28日晚間與老公何守正及婆婆一起走紅毯。她天生沒有子宮、只剩左邊卵巢可正常排卵的新聞日前曝光後，面對各界排山倒海的關心。何媽媽今首度受訪，坦言很心疼媳婦，但全家人也因此更有凝聚力。何守正說自己一直都支持小嫻的決定，這段時間很多人熱心提供許多「做人」的管道和資訊，不過現階段他們的重心會先放在剛創業的健身房。

何媽媽與媳婦小嫻一樣熱愛國標舞，昨晚開心和兒子媳婦一起出席活動。被問起媳婦求子話題，何媽媽說，她一直都很鼓勵並支持小嫻：「還這麼年輕，一定會有機會的！」新聞曝光後，確實多少有面臨壓力，因為人的看法本來就不會都一樣，幸好接收到的大都是正面的鼓勵，她很正能量在看待此事。聽得小嫻忍不住對婆婆說：「不好意思，對不起，沒想到會引起這麼大的反應！」

小嫻說，這段時間她充分感受到台灣人都好有愛，接到訊息大多是鼓勵她，不過她與老公何守正都說，現階段會把重心放在剛創業的「正能量Fitness」健身房，「小孩的事，還要先存錢啦，畢竟費用不是小數目」。她婚後曾花1年在美國找代理孕母積極「做人」，花費430萬元，分別飛去美國紐約3趟進行2次取卵，可惜都沒如願，求子過程十分辛苦。

何媽媽和兒子媳婦一起出席活動時看起來相當自在，言談中更處處顯露出對媳婦小嫻的疼愛，何媽媽說，她已經練國標舞一年半，小嫻是她最好的舞伴，舞技也比自己好很多。小嫻則說媽媽很厲害，有次兩人一起排練一段恰恰去一個舞會開舞，結果自己太緊張一直忘了舞步，幸虧都是媽媽帶著她。

(中時)