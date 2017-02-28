阮經天周冬雨重返18歲 合拍李玟MV

歌手李玟（Coco）新歌「18」MV，邀到金馬影帝阮經天和金馬影后周冬雨合作拍攝，阮經天與周冬雨曾傳緋聞，合體力挺李玟，攜手演出李玟心中18歲模樣。

李玟日前推出2017「18」世界巡迴演唱會同名主題曲，引起歌迷熱烈討論，有人等不及正式版MV，先自行剪輯李玟出道以來影像推出歌迷版MV；正式版MV由阮經天與周冬雨聯手拍攝。

阮經天和周冬雨曾合作拍電影，也傳過緋聞，MV是第3度合作。李玟去年擔任金馬獎表演嘉賓，在後台認識周冬雨，直呼第一眼就喜歡周冬雨的純真活力，想起18歲出社會闖蕩的自己，兩人在後台聊不停，之後持續有聯絡，李玟提出邀約時周冬雨一口答應。

李玟和阮經天有次在節目後台相遇，阮經天說，幫很多天后拍過MV，獨缺Coco姊；李玟當下就回「你等著，很快就找你」，兩週後向阮經天提出邀約，阮經天也是二話不說就點頭。

阮經天和周冬雨特地抽空力挺李玟，MV中扮演在18歲時各自遭遇人生挫折與意外的男、女主角，緣分讓兩人走在一起，互相扶持，為夢想打拚，拍攝過程大秀演技。

李玟在MV戲份不多，卻是說明阮經天和周冬雨堅定信心勇敢打拚的「關鍵人物」，李玟也大讚從兩人身上看到當年的自己，充滿青春朝氣，非常符合她心中18歲模樣。1060228

(中央社)