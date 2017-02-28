川普顧問白宮沙發上跪坐 挨譙有夠大牌

我要評比

老替美國總統川普澄清擦屁股的高階顧問康威，輪到自己火燒屁股，在川普和黑人大學眾領袖拍照時，大喇喇呈跪姿坐在白宮沙發上，壓根把白宮當自己家，遭網友狂酸有夠大牌。

法新社及英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，康威（Kellyanne Conway）的跪坐姿被法新社記者拍個正著，照片顯示她看來一派悠閒，以跪姿坐在白宮沙發上，當時川普正和具歷史性黑人學院和大學領袖拍合照。

推特用戶立刻痛批康威，許多人稱她的肢體語言「不懂尊重」。

一名網友說：「康威這樣坐在橢圓形辦公室沙發上，和川普團隊展現出不懂尊重的整體水平很搭。」

另名網友說：「新照片顯示白人特權。」康威周遭是一大群站立的黑人大學領袖。

「華爾街日報」（WSJ）專欄作家史蒂芬斯（Bret Stephens）則說：「如果萊斯（Rice）或賈芮特（Jarrett）在白宮辦公室這樣坐，保守派肯定叫囂好幾週，叫到嗓子啞。」萊斯和賈芮特是美國前總統歐巴馬幕僚。（譯者：中央社蔡佳伶）1060228

(中央社)