CNBC調查看人幣 年底預估貶到7.2

根據財新網引述美國財經新聞網CNBC對35位來自全球金融機構、央行的經濟學家和外匯策略師調查，多達25位受訪者不認爲美國總統川普將在4月認定大陸是「匯率操縱國」，但也有受訪者認爲並警告，也不排除川普會指揮財政部，修改對匯率操縱國的定義。

另觀察人民幣走勢，據其中32位受調者的預測值中位數來看，認為美元兌人民幣匯率在2017年末將貶到7.2。而在這一調查中，預測最小和最大值分別爲6.85和8.5。

(旺報)