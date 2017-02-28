李沛旭秀大肌 蔡淑臻笑像「大金剛」
李沛旭在三立、東森新8點華劇《只為你停留》飾演一位個性憨厚、總是用傻笑與肌肉面對逆境的水電工，平時熱愛健身的他，這次將角色與生活融合，飾演的阿騰也是愛健身，不斷秀出大肌肉。演他弟弟的簡宏霖猛誇他身材「是浩克等級」，李沛旭笑說，在家有時會被女友蔡淑臻笑是「大金剛」，尤其最近天冷，在家都會穿上毛茸茸的黑色外套，坐在沙發上吃香蕉，想想還真的滿像大金剛。
李沛旭平常只要運動就喜歡開臉書直播跟網友分享，這次演出的角色愛健身運動，剛好彌補他因為拍戲而無法健身的遺憾。他說運動對每個人定義不同，他這10幾年都在健身，只是階段性任務不同，有時是為了拍戲的角色需求而調整體型，其實他沒特別要追求身材魁武，他表示：「因為去年9月開完刀後暴瘦，重新開始運動就不再刻意去控制體脂，選擇攝取很多營養，所以自然就變大隻了。」由於現在練到臂膀都快比腿粗，被誇像藍波，他一聽就笑說：「我差遠了，他是席維斯史特龍耶！」
他每次運動的時間是2小時起跳，所以特別在家裡一角安置完備的重訓健身器材，平常臉書直播的場地就是在他家。曾有人開玩笑覺得他病，在寸土寸金的台北為何不弄個視聽室或是麻將間，他解釋，因為有時工作到半夜想動一下都沒地方去，家裡有健身器材的話，即使半夜想動一下也不受限制，而女友蔡淑臻也從未抱怨過他把時間、空間都耗在健身器材上，他幸福笑說：「因為她也是愛運動的人！」
雖然身材練得非常壯碩，李沛旭說，健身主要是讓身體處在健康狀態，如果為了好看和優越感，那目標就不純正，身材魁武只是附加價值。他也透露，家裡衣櫃特別分出M、L、XL三個區塊，他完全是看身材當時的尺寸來挑衣服穿。
簡宏霖被問可要向哥哥一樣壯碩呢？他立刻大笑回說：「每個人有每個人的喜好，我比較偏好精壯路線。」
(中時)
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