志工隊DIY訓犬 協助毛小孩重返家庭

中和動物之家的志工隊訓練犬隻由緊張兇惡改變為親人互動。（葉書宏翻攝）

新北市中和動物之家的志工隊成立已超過6年，早在升格前由中和區公所清潔隊管理的「古代同盟會」志工團體，就已經開始深耕中和流浪犬收容所。歷經新北市升格，新北市各區動物之家回歸動保處管理後，志工隊在隊長黃新的帶領下持續招兵，目前中和動物之家的志工隊已進一步訓練犬隻由緊張兇惡改變為親人互動，為收容犬貓發揮服務及奉獻。

中和動物之家每周六、日開放，多數志工隊會集中在週六入所帶狗遛狗、洗澡及訓練等服務。資深志工會帶領新進志工一步步熟悉各項服務工作，內容包含散步、洗澡、觀察紀錄、犬舍環境整理，特別的是針對有行為問題犬隻會有專屬的訓狗DIY課程。

「阿卡」是一隻約3-4歲混種公犬，原本會對其它狗非常兇狠，但卻是一隻非常親人的狗，牠與其它狗安全距離原為約2公尺遠，因爆衝力量很強一般人硬拉不住，遠距離看到狗就吠叫硬衝要咬，原本常在犬籠內與室友打架情形，志工對牠的任何行為都需非常小心。

經過志工每週六訓練後，「阿卡」一樣親人且行為已改善許多，逐漸較不會有霸凌其他狗情形，對訓犬指導手的矯正指令接受度高，可與大多數狗併行散步，牽繩隨行良好，專注力大幅提昇，目前牠的情形已適合回歸人類家庭。原本中華民國保護動物協會要選定牠認養出去，但考量牠的情形已有改善，還是以回歸一般家庭生活為優先，目前仍在中和動物之家等待牠未來有緣的飼主來認養回家。

農業局長李玟表示，希望透過志工，搭起公立動物之家與民眾的橋樑，透過志工親自參與的過程，更明白收容動物的實際情形，也可以透過志工的建議，一點一滴地改善動物收容品質。

李玟表示，凡加入動物之家的志工，將可參與動保處或各公立動物之家舉辦之動物保護法、犬隻訓練教育、認養宣傳、動物照護及動物醫療等教育訓練，了解更多專業對待犬貓的知識。

(中時)