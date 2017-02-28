奧斯卡新科影帝 性騷擾舊聞新熱議

我要評比

41歲美國演員凱西艾佛列克勇奪本屆奧斯卡影帝，終於走出較知名的哥哥班艾佛列克陰影。不過，得獎也讓人再度翻出他2010年遭2名女性控訴性騷擾的舊事。

法新社報導，凱西艾佛列克（Casey Affleck）曾擔任導演，拍過仿紀錄片「我仍在這裡」（I'm Still Here）。這部未獲好評影片的製片懷特（Amanda White）和攝影高卡（Magdalena Gorka）指控他多次性騷擾。

凱西艾佛列克強烈否認任何不當行為，他僱用知名律師，就2案達成庭外和解，和解金額未公開。

凱西艾佛列克以「海邊的曼徹斯特」（Manchesterby the Sea）片中演出首度獲頒奧斯卡影帝，他此前已因本片奪下金球獎和英國影藝學院（BAFTA）最佳男主角獎。

他獲獎引來不少網友憤怒，有網友冷言說：「布麗拉森（Brie Larson）去年一一擁抱與女神卡卡（Lady Gaga）一起在台上的每個性侵受害人，現在她卻必須抱凱西艾佛列克。」去年影后布麗拉森頒發本屆影帝獎。

眼尖網友Tyler Struble截圖推文說：「布麗拉森沒為爛人凱西艾佛列克鼓掌。」

網友Erika W. Smith推文說：「我真的希望飾演性侵倖存者角色得獎的布麗拉森，可以寫寫有關必須頒獎給凱西艾佛列克的事。」（譯者：中央社羅苑韶）1060228

(中央社)