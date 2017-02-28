中國大陸共享出行發展快 日用戶過千萬

管理諮詢公司麥肯錫今天發布的調查報告指出，中國大陸目前使用共享出行服務的日活躍用戶已超過1000萬，這些服務包括網路約定叫車、共享單車和共享汽車等。

中證網報導，麥肯錫全球董事合夥人吳聽表示，調查結果顯示，由手機叫車軟體媒合搭乘服務的網約車，已經成為大陸城市交通的重要組成部分，有2/3的受訪者表示，使用網約車後平均每次出行節省了17分鐘。

對比麥肯錫在美國紐約的同類調研，大陸一線城市的網約車比公共交通更具交通時間短的優勢。不過，大陸消費者對網約車安全性的信任度低於美國消費者，未來推動網約車消費成長主要來自高性價比、便利和強化安全保障。

此外，跟美國相比，大陸的網約車司機多數為兼職，占到3/4左右。

報告認為，總體來看，共享出行的發展將推動自動駕駛和電動汽車的普及以及相關基礎設施的建設，由此帶動城市出行模式的創新。

這份「中國共享經濟消費者調研」橫跨大陸40個城市近2900名消費者，除了共享出行外，還針對共享空間和共享技能的市場發展做調查。

共享空間涵蓋線上短租、長租合租及共享辦公等領域。共享技能主要包括勞動力共享和高技能共享兩類。勞動力共用，如眾包物流；高技能共享則涵蓋醫療服務、行業顧問、技術及商業支援等領域。

報告認為，相較於共享出行領域的蓬勃，大陸的共享空間和共享技能都還處於初級發展階段。1060228

(中央社)