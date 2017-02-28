統一時代台北店APP明上線 抽台北法國來回機票
滑世代正夯，為擴增服務廣度，統一時代台北店針對Dream Card 55萬名會員，明（3月1日）起全新APP上線，提供更多的互動體驗、優化全方位的服務，並祭出4項省錢作戰計畫，3月2日至26日加碼送「台北-法國巴黎雙人來回機票」，凡下載有機會抽大獎。
該APP可隨時掌握館內各檔期優惠，紅利商品、滿額禮、活動抵用券等皆可線上兌換；也導入業界首創的會員里程系統，會員等級消費累積一目瞭然；同時規畫系列娛樂體驗，透過刮刮樂、集點任務、大樂透等有趣的互動遊戲，增加使用黏著度。
因應APP啟用，有「下載成金」、「好友成金」、「積點成金」及「超級點點成金」四項省錢活動，凡下載可獲100點紅利點數；推薦1位好友成功下載得50點、2位好友100點，推薦愈多獲得點數愈多；3月1日至12月31日天天送紅利點數，期間每天登入可獲1點；3月2日至26日持會員APP消費，於館內單筆消費滿2000元可以200點紅利點數現抵200元、單筆消費滿4000元可以400點現抵400元，等於點數1點現折1元。
(中時)
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