路見不平？違停罰單居然附了神秘字條
違規停車收到罰單雖然令人不愉快，但畢竟是自己有錯在先也只能摸摸鼻子認了，不過如果知道檢舉人是誰，你會怎麼做呢？有位民眾就在罰單中發現署名為「路見不平」的紙條，除了跟他說是誰去檢舉的，還提供了報復手段。
有位網友在臉書《爆料公社》PO出這段奇遇，在收到違規停車罰單的同時還收到了一張字條，內容寫道「你的罰單是獎券行叫警察來開單的，如不爽要報復獎券行，違章加蓋二層樓可以向台中市政府檢舉，查報拆違章」，並署名為路見不平，讓當事人不知道該哭還是該笑。
這張照片笑翻底下網友，有人說這是螳螂捕蟬，黃雀在後。也有人分析會做這種事的通常是隔壁住戶，也有人笑稱可能是因為買彩券沒中才寫了字條想要報復，不過不管最後當事人有沒有去檢舉，最後的贏家可能就是又有一筆收入入帳的國庫了。
(中時電子報)
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