郭書瑤耍劍起乩氣勢逼人　突破恐懼的總和

郭書瑤在《通靈少女》手持金紙為人祭改。（公視、HBO提供）

郭書瑤在《通靈少女》氣勢驚人。（公視、HBO提供）

《通靈少女》主海報曝光。（公視、HBO提供）

郭書瑤在《通靈少女》耍劍。（公視、HBO提供）

郭書瑤（瑤瑤）主演的公視、HBO Asia首度跨國合作的影集《通靈少女》（THE TEENAGE PSYCHIC），主預告曝光，郭書瑤表示，在預告中的起乩戲是一大考驗，她微閉雙眼，同時不斷地搖頭晃腦，晃到自己都快吐了，她耍法劍的場面也有如拍攝動作戲。

瑤瑤笑說，劍是滿重的沒錯，不過她人小但力大無窮，「駕馭法劍的重點是要耍出氣勢與氣場，所以只要有時間我就一直練劍，努力和法劍培養感情，直到我完全豁出去，不再在乎表情醜不醜、也擺脫表演的心態，當下覺得自己感覺不太一樣，就像真的神明上身，眼神和氣勢就到位了」。

《通靈少女》劇本源自公視得獎作品《神算》，並擴編為6集的原創影集。瑤瑤在劇中飾演少女靈媒，導演陳和榆為求真實，特別情商「退休靈媒」索非亞擔任拍攝顧問，教導瑤瑤所有道教儀式，包括祭改、起乩、畫符等「靈媒須知」與身段。原本很怕火，連拿打火機、點瓦斯爐都覺得危險的瑤瑤，繃緊神經、硬著頭皮手持燃燒的金紙幫人祭改，在一遍一遍的練習後，她竟然克服了恐懼，不但能拿捏火的方向，並忍受火勢到靠近手指2公分才放手，瑤瑤笑說：「這應該是我去年最大的突破，拍完《通靈少女》，我已經不那麼怕火了！」該影集將於4月2日起，每週日晚間9點於公視頻道、晚間10點於HBO頻道（65台）播出。

《通靈少女》劇情描述學生靈媒小真掙扎於宮廟與校園的雙面人生，瑤瑤對這個角色十分有感覺，因為她自己以前在學校也是個邊緣人，而宮廟裡集結了所有人世間的慾望與希望，想要擁有一切，卻又害怕失去，讓她越發體會「活在當下」才最重要，而劇中的感情與愛情，是不分國界的人都能感受的。

(中時)