印度GST稅 7月1日起上路實施
印度財政部經濟事務次長達斯（Shaktikanta Das）今天表示，爭論長達10年的商品與服務稅（GST）將從7月1日起實施，讓印度成為世界最大單一市場之一。
一旦印度以GST取代至少17個省的地方稅和印度中央聯邦政府的課稅，將讓包括台商在內的企業，在印度跨省銷售產品時，省去許多不必要的成本，也更容易在印度拓展業務。
達斯指出，中央與地方政府正在努力合作，讓商品與服務稅在7月1日實施，這將會是非常大的成就。
由於印度總理莫迪去年突然宣布廢除大面額舊鈔，引發許多地方政府不滿，加上部分地方政府反對GST一些徵收規定，在上次的中央與地方經濟會議中揚言不配合中央推行GST，一度讓外界不看好GST能如期實施。
根據印度財政部長賈特里（Arun Jaitley）的評估，印度在實施商品與服務稅後，可幫助印度經濟成長2個百分點，且合理的稅制將提高政府收入，讓印度縮減嚴重的債務，以便讓更多資金分配給學校和公路等基礎設施建設。
印度政府設立的GST委員會已完成GST的4層課稅結構，稅率分別為5%、12%、18%、28%，其中以基本日常用品課徵稅率最低，豪華轎車、香菸等奢侈品課徵稅率最高。
賈特里先前接受「新德里電視台」（NDTV）訪問時說，因應稅制改革，政府必須重新更換軟體，企業也必須進行一次性投資，更換計算稅務的軟體與系統，短期內可能會造成某種程度混亂，但長期有利於企業和經濟發展。
為熟悉GST的相關制度與因應措施，印度德里台商協會將在3月下旬舉辦GST研討會，邀請專家並與所有台商一起討論、了解相關稅制與措施。1060228
(中央社)
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