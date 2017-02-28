三星解散未來戰略室 子公司獨立決策

三星集團今天發表經營革新方案，宣布解散集團神經中樞未來戰略室，三星將不再是三星集團，旗下各子公司將以各自董事會為中心獨立經營，可自行決定高層人事。

未來戰略室是三星集團的神經中樞，宣布解散後，三星將不可避免地出現混亂。各子公司出現分歧或虧損時，缺少了為其進行調節和提供支援的未來戰略室，在一段時期內，經營將面臨挑戰。

南韓「亞洲經濟」報導，未來戰略室的前身是1959年三星創始人李秉(吉吉)設立的秘書室，1998年改為結構調整本部，2006年更名戰略企劃室，2010年成為未來戰略室，已走過了近60年的歷史，直接掌管各子公司的重大業務，總攬集團工作。

此外，三星集團未來戰略室企劃組專責對官方公關業務也將永久停止，未來戰略室室長崔志成、次長張忠基辭職。

崔順實干政醜聞爆發後，三星電子副會長李在鎔涉嫌行賄被逮捕，為了斷絕官商勾結的可能性，在各方的要求下，三星發布了此次革新案。

未來戰略室解散後，原來負責的集團戰略、企劃、人事、法務、宣傳等工作將移交給三星電子、三星生命及三星物產3大主要子公司。

三星將無法再以集團為單位進行公開招聘、社長團全體會議、年底CEO討論、新職員研修等活動。三星集團的官方網站及部落格也將關閉。

在崔順實干政醜聞風暴中，未來戰略室遭檢方登門搜查過兩次，也被南韓輿論痛批。副會長李在鎔在去年12月的國會聽證會上承諾將解散未來戰略室。1060228

(中央社)