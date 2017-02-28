越南三星工廠員工和保安衝突 1人受傷
設在越南北寧省的三星電子旗下顯示面板子公司Samsung Display，今天下午發生員工與保安人員衝突，造成1人受傷，原因至今未明。當地警方立即前往現場制止，情況隨後恢復正常。
越南快訊新聞網站今天報導，Samsung Display公司部分員工下午與保安人員發生衝突，數百名員工隨後在工廠內圍觀及大聲喊叫，場面相當混亂。
1名目擊者表示，員工入廠上班前在排隊接受保安人員檢查時，1名約40歲的男性員工被後面的人推倒，保安人員就將他帶到房間內，隨後發生毆打衝突；許多員工不滿，就追打保安人員。
報導指出，當地警方立即前往現場制止，直到下午3時大部分員工已經返回工作崗位，情況恢復正常，許多警員仍在現場看守，以免意外再度發生。
當地官員表示，衝突造成1名保安人員受傷，送醫急救。警方正在澄清衝突起因及相關人士的責任。
Samsung Display公司代表表示，廠方與員工並沒有任何糾紛，這只是員工和保安人員之間的誤會，才導致意外發生。
Samsung Display於2014年以10億美元在越南北寧省（Bac Ninh）投資興建面板廠，隔年再砸30億美元加碼投資，日前當地政府又批准該公司的申請擴大投資規模提案，未來5年將加碼投資25億美元擴建廠房。1060228
(中央社)
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