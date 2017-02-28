雅加達省長薪情 薪水不到2萬補助驚人

我要評比

雅加達正副省長選情激烈，到底印尼首都首長的薪水好不好？雅加達省長的月薪加上職位津貼約合新台幣1萬9815元。不過，年度補助費高達6728萬元，實報實銷。

印尼首都雅加達正副省長選舉依然是國內外媒體關注焦點，熱門程度不亞於總統選舉。3組候選人候選人也使出混身解數，要爭取首都行政首長的寶座。

雅加達省選舉委員會公布第一輪投票結果。尋求連任的鍾萬學以42.99%的得票率領先，將和居次、得票率39.95%的阿尼斯進入第二輪投票。

雅加達首長除了權力大，此一職位被視為從政者政治生涯中的關鍵跳板，例如現任印尼總統佐科威的前一項公職就是雅加達省長。此外，雅加達首長的薪水也是各界關注的焦點。

根據印尼2007年關於雅加達首都特區的第29號法令，以及印尼政府2000年關於地方正副首長財政地位的第109號條例，雅加達省長月薪為320萬印尼盾，職位津貼為540萬印尼盾。雅加達副省長月薪為260萬盾，職位津貼為430萬盾。

也就是說雅加達省長每月月薪加上職位津貼為860萬盾，約合新台幣1萬9815元。

不過，除了月薪和職位津貼之外，正副省長在進行職務過程中有額外的年度職務補助費。每年職務補助費金額視地方政府年度收入決定。

雅加達省長年度職務補助費的計算方法是地方政府年度收入乘以0.13%，再乘以60%；雅加達副省長職務補助費是地方政府年度收入乘以0.13%，再乘以40%

2016年雅加達省的地方總收入是37.43兆盾。因此，2017年雅加達省長年度職務補助費是292億盾，約合新台幣6728萬元。

職務補助費金額雖然龐大，不過必須是用於公務，實報實銷，且剩餘或是用不完的職務補助費必需交還國庫，不是收進首長自己口袋。1060228

(中央社)