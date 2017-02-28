蔡丁貴 自由廣場前燒國旗

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自由台灣黨創黨主席蔡丁貴（拿旗者）28日帶領民眾在自由廣場前焚燒國旗。（實習記者蔣淮薇攝）

（實習記者蔣淮薇攝）

焚燒國旗火勢隨後撲滅。（實習記者蔣淮薇攝）

焚燒國旗被撲滅後，留下一地冥紙。（實習記者蔣淮薇攝）

自由台灣黨主席蔡丁貴今（28）日率群眾赴中正紀念堂，揚言拆除蔣介石銅像。但遭到警方包圍，蔡丁貴最後在廣場前焚燒國旗。

根據中央社報導，蔡丁貴一行人中午抵達自由廣場，原本試圖突破警方人牆封鎖，但遭警方包圍限制行動。

蔡丁貴隨後在廣場外舉行臨時記者會，抗議被擋在場外。並在自由廣場前焚燒國旗，引來警消一陣緊張。

(中時電子報)