四川非遺文化「文昌出巡」 梓潼上演
文昌帝君故里特有的民俗活動「文昌出巡」，已被列為省級非物質文化遺產。相傳從明朝嘉靖年就盛行於四川省綿陽市梓潼縣一帶，為保存傳統地方特色文化，有關部門讓「文昌出巡」在廟會期間搬上舞台，更成為每年海峽兩岸文昌文化交流活動重頭戲，總會吸引大批來自各地民眾慕名前往看演出。
28日下午，在七曲山南山門舉行的「文昌出巡和梓潼非物質文化遺產展演」，讓難得一見的「文昌出巡」再度搬上檯面。整個表演分為恭迎、巡遊、祭祀、回鑾等多個部分，由儀仗隊、舞龍舞獅、雜耍藝人、民如歌舞等各種類型的演出無縫串接而成，場面相當壯觀盛大。
地方人士指出，文昌「出巡」指的是每年正月12日，把文昌、聖父、聖母像分三大轎，由兩班人馬輪流抬轎，抬至城北三里處的孝子碑，有專人在此為文昌換裝，從大廟山迎接到梓潼縣城巡遊7天再返回山上，這個過程在舊時又稱為「迎神會」。
(旺報)
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