Apple十指緊扣無尊 大牙依偎鯰魚哥胸口喊讚

Apple十指緊扣無尊嗅肥皂香，大牙依偎鯰魚哥胸口喊讚。（中天）

大牙與Apple上《麻辣天后傳》。（中天）

Apple提及過往情史，大多遇到愛搞曖昧的或劈腿男。（中天）

感情處在空窗期的周宜霈（大牙）、Apple，日前上利菁主持的中天綜合台《麻辣天后傳》玩聯誼配對，Apple喜歡彭于晏般陽光又帥氣類型，以及宥勝這樣顧家又愛小孩的男人，沒想到矇眼與男藝人十指緊扣時，最愛的卻是無尊的手，還誇對方上廁所有洗手、手心有肥皂香味、握起來很不錯。大牙喜歡孔劉類型，結果試躺男星胸躺時，竟然挑上鯰魚哥！

《麻辣天后傳》3月1日晚間11點將播出「美女們！你願意跟野獸交往嗎？」主題，大牙、Apple、邱慧雯、夏宇童，與香蕉、無尊、鯰魚哥、卡古4位男藝人聯誼配對，女方事先不知道男方是誰，可從感情觀、喜歡類型、近距離接觸等，評估適合的對象。Apple透露曾交往5任男友，圈內、圈外都有，分手理由通常會說個性不合，但實際上多是男生太愛搞曖昧或劈腿，目前她已單身2年半，單身期間有碰到喜歡的對象，可是聯絡幾次發現對方四處撒網放線，同時跟其他女生搞曖昧，讓她很失望，她語重心長地說：「圈內的還是會令人擔心一點。」

周宜霈自爆交往過8任男友，最短交往3個月，最長則有2年，空窗期已將近1年。她透露，上任男友年紀比她小，佔有慾很強，有時她因工作需要或潛水，會穿比較清涼的比基尼，但男友只要一看到就會抓狂，無法忍受別人目光放在她身上。

周宜霈表示，她喜歡的男生類型是韓國藝人孔劉，認為男生的胸膛要讓女生有安全感，還特地「試躺」四位男星的胸口，評估了各位男藝人的身高、胸口的觸感後，她特別獨鍾鯰魚哥的胸膛，直呼：「這是我目前最喜歡的！」

(中時)