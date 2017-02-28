吳建豪緊張猛練團 致敬麥可傑克森
歌手吳建豪今晚擔任歌手黃大煒新歌音樂會嘉賓，首次以Live Band方式演出，坦言緊張，一直不斷練，並獻唱「Billie Jean」混音版向已故西洋流行樂天王麥可傑克森致敬。
黃大煒睽違10年再推新作，晚間在台北Legacy舉辦新歌發表音樂會，以「想飛的心」開場，再由從美國西雅圖返台的好夥伴POLO WL接棒演出，POLO WL還帶來台語歌「笑也」。
接著黃大煒介紹吳建豪（Van Ness）出場，吳建豪笑喊「大家好，嗨，我也很驚訝我在這」，直呼很開心、非常榮幸，首次以Live Band方式演出，連唱「#MWHYB」、「Love & Hate」、「Better」。
吳建豪唱到直呼好緊張，還脫掉外套，特地唱「Billie Jean」混音版向麥可傑克森（Michael Jackson）致敬，唱完現場響起安可聲，吳建豪搞笑加碼清唱一句「你把我灌醉」。
演唱前吳建豪受訪表示，喜歡玩樂團，答應黃大煒邀約後一直不斷練；黃大煒說，吳建豪練得超認真，吳建豪回「和你一起，一定要啊」，並笑認在KTV會唱黃大煒的「你把我灌醉」。
黃大煒表示，從吳建豪「F4」時期就認識，常在機場和朋友聚會相遇，日前在歌手王力宏聚會上碰面深聊，才促成這次合作。1060228
(中央社)
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