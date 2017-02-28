今年以來3萬餘南蘇丹難民逃進蘇丹求生
非洲國家南蘇丹今年以來不到2個月，已經至少有3萬2000名難民逃入蘇丹求生。估計南蘇丹境內仍至少有10萬人面臨飢餓，超過100萬人瀕臨飢餓邊緣。
南蘇丹（South Sudan）與蘇丹（Sudan）歷經數十年內戰後，於2011年脫離蘇丹獨立，成為全球最年輕的國家。
但和平僅維持2年多，又爆發總統基爾（Salva Kiir）與副總統馬查爾（Riek Machar）的武力政爭，致使戰後國家滿目瘡痍、百廢待舉，再次陷入爆發大規模內戰的危機裡。
蘇丹總統巴席爾（Omar al-Bashir）曾經表示，若早知南蘇丹會爆發內戰，當年就不成全他們獨立心願，也不至於讓人民面對如今更為悽苦的局面。
南非媒體「新聞24」（news24）昨天引述聯合國難民署（UN Refugee Agency，UNHCR）最新報告顯示，今年以來至少有3萬2000名南蘇丹難民抵達蘇丹等待救援。
報告表示「南蘇丹糧荒將於未來幾個月更加惡化，該國已經宣布有幾個州進入饑荒狀態。」
報告指出，難民必須徒步5至7天進入蘇丹邊境，其中90%是婦女與兒童。許多人疲憊不堪，健康狀況極差。
雖然明知難民會持續湧進蘇丹，但UNHCR正面臨資金不足窘況。目前自各方募得的金額大約為1億6665萬美元，距離目標尚遠。
報導指出，南蘇丹饑荒純粹是「人禍所為」。內戰迫使人民必須離鄉背井，放棄農耕，造成農產品價格大幅膨脹。此外，救援物資遭遇阻擋，無法進入情況最危急的幾個區域。
報告進一步指出，自從內戰爆發以來，南蘇丹至少有33萬難民進入蘇丹境內，求取相對安定與溫飽的環境。1060228
(中央社)
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