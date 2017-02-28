高雄建工路不明氣體外洩 疑台電電纜熔毀

高雄市三民建工路今天下午發生不明氣體外洩，警消在場戒備。（林宏聰攝）

高雄市三民建工路今天下午發生台電人孔蓋不明氣體外洩，台電人員也到場找原因。（林宏聰攝）

高雄市三民建工路今天下午發生台電人孔蓋有不明氣體外洩（箭頭） 。（林宏聰攝）

高雄市三民建工路今天下午發生不明氣體外洩。（呂素麗翻攝）

高雄市三民建工路今天下午發生不明氣體外洩。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區建工路562號前，今天傍晚傳出不明氣體外洩，警消獲報後前往封鎖現場，原先測出有一氧化碳，沒有可然性氣體；由於冒出不明氣體的是台電的人孔蓋，經發局初步研判是台電的低壓電纜PVC外包膜熔毀所致。

至晚上8點47分，經發局再次請欣高瓦斯開挖後再量測已無一氧化碳讀值，狀況解除；經發局請台電明天仔細巡管，找到問題所在。

今天下午5點29分消防局接獲通報，說建工路562號前聞到異味，5點45分量測到讀值─一氧化碳57ppm；經發局人員在6點19分到，判斷後發現前後的人孔蓋無讀值，只有建工路、新民路口人孔蓋有讀值，打開人孔蓋還有冒煙；晚上7點6分，消防局將指揮權移轉給經發局。

晚上9點13分確定周邊均無可燃性氣體、瓦斯讀值，為確認起見，經發局請欣高瓦斯在管線上方打5個孔，量測是否有輕微洩漏，打洞後仍無反應；7點43分排除瓦斯洩漏可能，確認沒有危害性可燃氣體。

之後一氧化碳讀值仍忽高忽低，研判可能是先前的殘留；8點47分解除狀況，虛驚一場。

(中時)