謝哲青冰上甩尾飄移 卡雪堆10次榮登「雪坑王」

謝哲青參加每年限定ㄧ次的極地冰上體驗營。（台灣奧迪）

謝哲青參加每年限定ㄧ次的極地冰上體驗營。（台灣奧迪）

謝哲青參加極地冰上體驗營。（台灣奧迪）

謝哲青日前應台灣奧迪的邀請，參加每年限定ㄧ次的極地冰上體驗營，遠赴芬蘭上課，在冰湖上駕車挑戰側滑、飄移、甩尾等高難度動作。這對在台灣都很少開車的他而言，簡直是一項不可能的任務，在試駕上課時，頻頻打滑出跑道外，衝進去雪堆中，對於首次體驗冰上駕車後的感想，謝哲青笑稱：「第一天有點想吐！好像在坐『咖啡杯』的感覺。」

他說，第一天實際在冰上駕車，因為從來沒在冰上開過車，又很怕車子打滑失控，所以一直開得很慢，也因為這樣的「龜速」行駛，教練特別對他關照，花了較多時間待在車上對他密集訓練，不停地在旁狂喊：「Faster! Faster!」催促他放膽地用力踩下油門。

冰上駕車最大困難就是車子很容易打滑旋轉失去方向，為了安全，車道兩邊都堆滿雪堆，以防學員打滑衝出跑道受傷。謝哲青在剛開始上課的前幾天根本無法克服打滑，他表示，一開始在車裡真的非常手忙腳亂，每次一甩尾或是飄移後，就要開始修正方向盤，但一不小心又會打過頭，車子就會原地失控打滑打轉或衝出跑道外，非常難控制。這幾天的練習下來，謝哲青總計卡進雪堆裡十次，登上此次體驗營的「雪坑王」，這個「特殊榮耀「讓他無奈又好笑。幸好皇天不負苦心人，在經過幾天努力練習下，他終於抓到訣竅，漸漸進步。最後的結業比賽中，他也在17人的計時賽中拿到了第8名的中等成績，開心的結束了這次的稀有體驗。

(中時)