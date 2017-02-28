中職聯隊打線發威 8比5首勝日本隊

中職聯隊擊敗日本隊。(資料照，周鎮宇攝)

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2017年中職日職對抗賽，今天(28日)在日本福岡巨蛋進行首戰，中職聯隊全場掃出17支安打，其中包括王柏融的2分全壘打，終場以8比5勝出，首次擊敗全職業陣容的日本隊。

此戰中職聯隊由Lamigo桃猿左投王溢正掛帥，打線也以桃猿球隊為主體，面對日本國家隊排出的先發、日職洋聯三振王則本昂大，首局陽耀勳、林智平連敲2安後，王柏融掃出右外野高飛犧牲打，助中職聯隊先馳得點。

日本隊則是先在1局下靠菊池涼介、筒香嘉智的兩支二壘安打追平比數，2局下王溢正再被首名打者松田宣浩敲出二壘打，秋山翔吾擊出二壘方向滾地球造成林威廷失誤，日本隊2比1超前比數，但3局起中職換上桃猿洋投賽格威登板，中繼4局只被敲1安，送出6K，沒有失分。

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中職聯隊打線3局起火力加溫，3局上王柏融從則本昂大手中轟出2分全壘打，4局起日本換投牧田和久，潘武雄、陳俊秀連敲2支二壘安打再添1分，5局上中華隊又掃出3安，其中包括陳俊秀的2分打點二壘打。

6局上面對日本第3任投手增井浩俊，林威廷、林智平安打上壘後，王柏融、彭政閔連續選到2次保送再擠回1分，中職聯隊將比分拉開為7比2。但第7局日本換上側投公西尚生連飆3K，中職聯隊連續得分中斷。

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第7局中職聯隊更換投捕，由Lamigo桃猿道恩斯搭擋配老隊友高志綱，但連投2次保送後，再被菊池涼介敲出三壘安打，坂本勇人的滾地球也帶有1分打點，日本隊將比分追成5比8，之後林柏佑、賴鴻誠、陳禹勳輪番登板沒再失分，替中職聯隊守住勝利。

中職聯隊此戰合計掃出17支安打，林智平單場猛掃4安，王柏融單場3支3、擊出包括全壘打在內的2支長打，貢獻3分打點，開路先鋒陽耀勳也是單場3安表現。全場則動用6名投手，讓日本隊擊出的7支安打都是長打。

(中時電子報)