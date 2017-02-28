中職聯隊打線發威 8比5首勝日本隊
2017年中職日職對抗賽，今天(28日)在日本福岡巨蛋進行首戰，中職聯隊全場掃出17支安打，其中包括王柏融的2分全壘打，終場以8比5勝出，首次擊敗全職業陣容的日本隊。
此戰中職聯隊由Lamigo桃猿左投王溢正掛帥，打線也以桃猿球隊為主體，面對日本國家隊排出的先發、日職洋聯三振王則本昂大，首局陽耀勳、林智平連敲2安後，王柏融掃出右外野高飛犧牲打，助中職聯隊先馳得點。
日本隊則是先在1局下靠菊池涼介、筒香嘉智的兩支二壘安打追平比數，2局下王溢正再被首名打者松田宣浩敲出二壘打，秋山翔吾擊出二壘方向滾地球造成林威廷失誤，日本隊2比1超前比數，但3局起中職換上桃猿洋投賽格威登板，中繼4局只被敲1安，送出6K，沒有失分。
中職聯隊打線3局起火力加溫，3局上王柏融從則本昂大手中轟出2分全壘打，4局起日本換投牧田和久，潘武雄、陳俊秀連敲2支二壘安打再添1分，5局上中華隊又掃出3安，其中包括陳俊秀的2分打點二壘打。
6局上面對日本第3任投手增井浩俊，林威廷、林智平安打上壘後，王柏融、彭政閔連續選到2次保送再擠回1分，中職聯隊將比分拉開為7比2。但第7局日本換上側投公西尚生連飆3K，中職聯隊連續得分中斷。
第7局中職聯隊更換投捕，由Lamigo桃猿道恩斯搭擋配老隊友高志綱，但連投2次保送後，再被菊池涼介敲出三壘安打，坂本勇人的滾地球也帶有1分打點，日本隊將比分追成5比8，之後林柏佑、賴鴻誠、陳禹勳輪番登板沒再失分，替中職聯隊守住勝利。
中職聯隊此戰合計掃出17支安打，林智平單場猛掃4安，王柏融單場3支3、擊出包括全壘打在內的2支長打，貢獻3分打點，開路先鋒陽耀勳也是單場3安表現。全場則動用6名投手，讓日本隊擊出的7支安打都是長打。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。