突破障礙 烏克蘭出現首位輪椅模特兒

我要評比

23歲的亞麗珊卓．庫塔斯最近在基輔一場時裝秀領銜演出，這不僅是她個人夢想成真，也是她故鄉烏克蘭身障人士的勝利。

法新社和英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，當穿著黑色長洋裝、坐在木製寶座上的庫塔斯（Alexandra Kutas）由4名修長健碩的男子抬著走過伸展台時，台下發出陣陣讚嘆聲。她是烏克蘭第一位在備受矚目活動中擔綱演出的身障模特兒。

她告訴法新社：「我有個想法，想要走上伸展台並讓大家看到，坐輪椅的女孩也可被視為一流水準的專業模特兒。」

對庫塔斯來說，這場秀是她漫長來時路上最新的舞台。

由於脊椎損傷，庫塔斯出生後就一直坐著輪椅。為了成為模特兒，她多年來辛苦奮鬥。在烏克蘭這個前蘇聯國家，身障者往往未獲重視。

庫塔斯給許多模特兒公司都寫過信，但對方總是禮貌拒絕她。

庫塔斯說：「他們告訴我，我很漂亮，但是他們不知要如何為我宣傳，因為市場還不能接受這個情況。」

2012年，庫塔斯在咖啡館午餐時，一名攝影師上前問她是否願意做他的模特兒。

她同意而且很愛拍照的過程。很快地，她開始尋找其他攝影師一起合作。

當義大利時尚品牌「FTL Moda」邀請身障模特兒參與最近登場的紐約時裝週時，庫塔斯覺得，世界終於準備要改變了。

庫塔斯如今不只是位漸受矚目的模特兒，也是她在烏克蘭東部家鄉第聶伯市（Dnipro）市長的顧問。

她協助第聶伯市滿足身障人士的需求。對當地來說，此事尤其重要，因為政府軍和俄羅斯支持的分離分子在烏克蘭東部的戰火，已奪走逾萬條生命，並造成2萬3000人受傷。（譯者：中央社周慧盈）1060228

(中央社)