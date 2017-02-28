全台首個建築物公共空間設立南榕廣場

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全台第一個在建築物公共空間設立公共藝術暨南榕廣場，228在高雄市鼓山區中華一路「高雄美術館園區HH大樓」一樓戶外公共空間設立。（市府提供）

市長陳菊為《台灣立起來》公共藝術暨南榕廣場主持揭幕。（市府提供）

全台第一個在建築物公共空間設立公共藝術暨南榕廣場，228在高雄市鼓山區中華一路「高雄美術館園區HH大樓」一樓戶外公共空間設立，市長陳菊特別前往為這件名為《台灣立起來》的公共藝術揭幕。

陳菊表示，上午才到壽山營區參加228追思會，重返當初談判歷史現場，二二八事件傷痕難以抹去，期待轉型正義的來臨，讓台灣人民瞭解歷史真相。下午到場為這座全台首例主持揭幕，感動又高興。

陳菊特別感謝宏昇營造於建築物公共空間設立全台灣第一個南榕廣場，並在此設置《台灣立起來》公共藝術，紀念言論自由殉道者鄭南榕爭取人民言論自由的精神，盼後人緬懷民主先驅，勿忘歷史教訓。

南榕廣場位於「高雄美術館園區HH大樓」一樓戶外公共空間，《台灣立起來》公共藝術外觀設計以台灣縣市為主軸，由英挺強壯的大力士撐起台灣的一片天，象徵台灣勇敢地立起來，站出來。

《台灣立起來》出自著名策展人、雕塑大師劉柏村教授之手，以不鏽鋼為為素材，以台灣縣市地圖為基座，架構幾何化的台灣造型，由人體強壯誇大的肌肉紋理，支撐昂然矗立的美麗台灣，表現台灣人「立足台灣，放眼天下」的氣魄與願景。

(中時)