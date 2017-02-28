SE7EN大讚台粉 連說三次好幸福
(中央社記者鄭景雯台北28日電)韓國唱跳男歌手SE7EN遵守承諾，今晚在ATT SHOWBOX開唱，他連說三次「我好幸福 、你們好棒」，引來粉絲尖叫。
SE7EN今天帶著全新迷你專輯「I AM SE7EN」來台，在台北ATT SHOWBOX舉行showcase與粉絲同樂，開場即獻上動感舞曲「Better Together」及「Digital Bounce」的mix版本，在快節奏的音樂聲中，現場氣氛瞬間被點燃。
隨後的訪談中SE7EN連說三次「我好幸福 、你們好棒」，他除了大方透露保養的祕訣就是運動之外，還現學現賣中文「容光煥發」糾正翻譯老師，逗得全場歌迷笑聲連連。
SE7EN雖然常造訪台灣，但專場演出還是頭一遭，SE7EN表示，「出場前的歡呼聲就跟萬人演唱會一樣」，讚嘆台灣粉絲的熱情、活力驚人，疼愛粉絲的SE7EN特地安排了互動小遊戲與大家近距離接觸。
現場隨機抽出幸運粉絲上台，一名歌迷更現場告白「喜歡SE7EN喜歡了13年，終於可以這麼近距離的看到男神」，說到激動處還差點落淚，SE7EN更加碼演出，兩人在台上十指緊扣，一圓粉絲夢想。
SE7EN不僅對歌迷告白「你們就像我的家人」，更化身小精靈當讓粉絲們夢想成真，遊戲中歡笑不斷，隨之而來的是新歌「Give it to me」的動感演出，SE7EN載歌載舞，跳著每一個節拍，全身散發性感魅力。
接下來數首抒情歌曲與動感快歌穿插演出，包括「I'm Going Crazy」、「Somebody Else」及「5-6-7」，節奏掌握得精準，現場氣氛無冷場。
SE7EN也和粉絲約定，只要有機會一定會再來和大家見面。 1060228
(中央社)
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