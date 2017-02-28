中職聯隊17安襲福岡巨蛋 擊敗日本

中華職棒聯軍赴日交流賽，「大王」王柏融砲轟洋聯三振王則本昂大、個人單場3安打、3打點，震撼福岡巨蛋，全隊共17支安打，以8比5擊敗日本國家隊。

日本國家隊又稱日本武士隊，這次備戰世界棒球經典賽，邀請中華職棒聯軍在福岡巨蛋交流。

比賽雖是交流性質，卻是中華職棒聯軍第一次獲勝，2012年、2016年兩次交流，中職3戰全敗。這也是日本全職業一軍為主體的日本武士隊第一次輸給台灣隊伍。

經典賽中華隊遺珠，「大王」王柏融棒打日本一線強投，第3局對則本昂大敲出兩分全壘打，第3打席對牧田和久敲一壘安打、最後一個打席對岡田俊哉二壘安打，單場3安打、3打點，成為這場比賽最大亮點。1060228

(中央社)