228紀念音樂會 文化部長鄭麗君眼泛淚光
「咱若愛祖先，請你嘸通嫌台灣，土地雖然有卡隘，阿爸的汗，阿母的血，沃落鄉土滿四界……。」在台灣詩人林央敏作詞，作曲家蕭泰然作曲的《嘸通嫌台灣》大合唱歌聲中，紀念228的「福爾摩沙之春」音樂會今晚在台北城市舞台舉行，總統蔡英文、文化部長鄭麗君以及各部會官員都到場聆賞，全場觀眾在音樂聲中向「228事件」中逝去的先輩致敬。
總統蔡英文約在七點二十分到場，並與主辦單位蕭泰然文教基金會董事長陳秀麗寒暄致敬，隨即入座。原本預定要舉行的談話也取消。國安部門總共要了60張票，維安相當嚴密。中場休息時，蔡英文總統站起來與已故作曲家蕭泰然夫人高仁慈寒暄，也與現場觀眾握手。
文化界包括已故作曲家蕭泰然妻子高仁慈特別從美返台聆聽，小提琴家蘇顯達、師大音樂系系主任陳沁紅、台北市立國樂團團長鄭立彬等都到場聆賞。
這場「福爾摩沙之春」音樂會由蕭泰然文教基金會主辦，由張佳韻指揮台北市立交響樂團，並與國立實驗合唱團、敦化國小合唱團共同演出。上半場曲目以「台灣印象」為主題，改編包含李雙澤的《美麗島》、蕭泰然《永遠的故鄉》等，歌詠寶島家鄉。
音樂會下半場則以「自由台灣」為主軸，演出以音樂喚醒芬蘭國魂的西貝流士《芬蘭頌》，鼓舞眾人。音樂會現場也演出了蕭泰然紀念228事件所創作的《1947序曲》，現場不少民眾都熱淚盈眶。最後又安可了蕭泰然《1947序曲》中的〈台灣翠青〉，全場起立合唱，台上台下歌聲與淚光交織，令人動容，也為紀念228畫下了美好的句點。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。