228紀念音樂會 文化部長鄭麗君眼泛淚光

「咱若愛祖先，請你嘸通嫌台灣，土地雖然有卡隘，阿爸的汗，阿母的血，沃落鄉土滿四界……。」在台灣詩人林央敏作詞，作曲家蕭泰然作曲的《嘸通嫌台灣》大合唱歌聲中，紀念228的「福爾摩沙之春」音樂會今晚在台北城市舞台舉行，總統蔡英文、文化部長鄭麗君以及各部會官員都到場聆賞，全場觀眾在音樂聲中向「228事件」中逝去的先輩致敬。

總統蔡英文約在七點二十分到場，並與主辦單位蕭泰然文教基金會董事長陳秀麗寒暄致敬，隨即入座。原本預定要舉行的談話也取消。國安部門總共要了60張票，維安相當嚴密。中場休息時，蔡英文總統站起來與已故作曲家蕭泰然夫人高仁慈寒暄，也與現場觀眾握手。

文化界包括已故作曲家蕭泰然妻子高仁慈特別從美返台聆聽，小提琴家蘇顯達、師大音樂系系主任陳沁紅、台北市立國樂團團長鄭立彬等都到場聆賞。

這場「福爾摩沙之春」音樂會由蕭泰然文教基金會主辦，由張佳韻指揮台北市立交響樂團，並與國立實驗合唱團、敦化國小合唱團共同演出。上半場曲目以「台灣印象」為主題，改編包含李雙澤的《美麗島》、蕭泰然《永遠的故鄉》等，歌詠寶島家鄉。

音樂會下半場則以「自由台灣」為主軸，演出以音樂喚醒芬蘭國魂的西貝流士《芬蘭頌》，鼓舞眾人。音樂會現場也演出了蕭泰然紀念228事件所創作的《1947序曲》，現場不少民眾都熱淚盈眶。最後又安可了蕭泰然《1947序曲》中的〈台灣翠青〉，全場起立合唱，台上台下歌聲與淚光交織，令人動容，也為紀念228畫下了美好的句點。

(中時)