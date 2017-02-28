國道塞 即時路況App業者：交通部大數據要更精確

高公局1968即時路況App畫面，陳奕廷建議車速、旅行時間等大數據統計可再更細膩、精確，民眾可更精準預判上路時間、是否走替代道路等。（截圖自該App）

今228連假結束，國道除了國5仍出現壅塞，其餘路段大致順暢，北高雙向尖峰時段行車時間均可維持3.5小時內。但針對昨國5仍發生回堵6.5公里，及其他國道壅塞狀況，記者專訪研發「i68即時路況」App的景翊科技總經理陳奕廷，他認為交通部國道大數據可做得更為細緻、精確。

景翊科技主要從事運用交通相關大數據研發各類App，即包括預告國道路況的「i68即時路況」，陳奕廷指出，高公局已將eTag收集而來的大數據，供高公局的App「1968」及民間運用，但只要稍加調整供給的內容，其實可大為提升民眾獲取資訊的準確度。

陳奕廷說明，現階段高公局發布的國道各路段車速，是由各路段定點裝設的「車輛偵測器(VD)」偵測經過的車輛速度而來，「但車輛是不斷跑動的，同時公告車速可能是5到10分鐘前偵測而來，其實仍有誤差，旅行時間也是以該路段距離，除以平均速度得出。」他就曾遇過App上顯示該路段行車時速30幾公里，但實際可開到時速50、60公里。

因此，陳奕廷建議，既然國道eTag系統已精細到「每輛車」的統計，交通部大可具體追蹤、計算每輛車進出匝道口實際時間及速度，再加總平均值，就可得出更為精確的平均速度跟旅行時間。如此一來，現階段App顯示總長20公里的路段都塞車，但實際上可能只有5公里長的路段塞車，但若改成追蹤每台車的數據，就可更精準地表達實際情形。

此外，陳奕廷提到，若在Open data中可提供進出各匝道口車輛數，「像是國1埔鹽段是常見壅塞路段，如果可得知從高雄、嘉義、新營、台南各匝道口往埔鹽交流道的數量，再與其他數據交叉比對，就可更為準確地預測塞車排解的時間。」他強調，如此用路人才可更精確地判斷上路時間，及是否使用替代道路。

另外，陳奕廷建議，高公局積極透過各種管道呼籲民眾遇壅塞路段可改走省道，方向固然正確，但也應在App上即時預告各省道路況，否則省道若有狀況，旅行時間並不會更快。

他說明，高公局現只能針對已規劃的工程提早預告民眾迴避，但針對發生車禍，或省道邊舉行活動等，就未能即時告知，也不利民眾規劃路程。（記者註：肇事即時通報系統高公局建置中）陳奕廷也建議，當國道開放行走路肩或其他管制措施，應該要跟App通知功能結合，比如App偵測到車輛所在位置有相關措施，可即時通知用路人。

陳奕廷也說，大數據除了提供即時路況，也能撈出歷史紀錄，供民眾參考，「但重點是車輛之後如何因應調整。」他說明，儘管可藉由大數據提供預測，並建議改走的路徑，但民眾不一定會照辦，又或者被建議的路徑可能一下湧入太多車潮，都不能達到分流效果，這是兩難。

他指出，或許未來自動駕駛上路後，統一接收電腦的即時指令，並統一調配車速、與前方車距等，就可讓大數據分析發揮100％的效果。

(中時)