與蔡丁貴協商 文化部長鄭麗君：期許理性對話、避免衝突
文化部長鄭麗君昨晚隨同統蔡英文前往台北城市舞台聆聽228紀念音樂會，她在音樂會開演前接受訪問時表示，文化部的立場是避免衝突對立，她才會與蔡丁貴教授碰面，但僅止於「表達尊重所有人民團體表達意見的自由」。
文化部長為何要與一個政治人物碰面？鄭麗君表示，「因為蔡丁貴教授發起拉倒銅像活動，也有若干團體發動反制，文化部決定閉館除了尊重228，就是為了避免衝突。」鄭麗君說，與蔡丁貴教授約見面也是如此，事前經過多方審慎評估，就是希望向蔡丁貴教授表達，希望和平表達各自立場。
鄭麗君說，現場由中山分局負責現場陳抗應變指揮，基於尊重集會遊行的權利，「我只是與蔡教授表達，我代表文化部尊重所有人民團體表達意見的自由。」鄭麗君說，但憂慮燒國旗等行為，引發衝突，這並非文化部所樂見。文化部也希望警方能夠區隔、協助保護現場陳抗團體及民眾，避免相互衝突，不受到傷害。
「我們期望各界都能持續和平理性的對話。」鄭麗君說，未來歡迎各界參與文化部主辦的中正紀念堂轉型討論會議，凝聚共識，真正做到轉型正義。
(中時)
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