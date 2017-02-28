越購俄6艘潛艦 最後1艘正式投入服役
越南2009年出資20億美元向俄羅斯洽購6艘基洛級潛艦，今年初完成交貨。越南海軍今天正式把最後一艘編列使用。
「民智報」新聞網站今天報導，越南海軍今天在慶和省（Khanh Hoa）金蘭軍港（Cam Ranh）舉行分別被命名為「HQ-186峴港號」和「HQ-187巴地頭頓號」的第5和第6艘潛艦的國旗升起儀式。
「HQ-186峴港號」潛艦去年初運抵越南，此前已投入服役；「HQ-187巴地頭頓號」則於今年初交貨，今天正式編列使用。
報導指出，這些潛艦加入越南海軍服役，有助提升越南海上軍事力量。
越南總理阮春福出席儀式並致辭表示，「我們促進海軍現代化，發展先進潛艦隊伍，並不是軍備競賽或是威懾區域內各國，而是在任何情況下堅決維護海洋、島嶼和大陸棚的主權。」
越南向俄羅斯訂購的潛艦屬於「阿爾羅薩」（Varshavyanka）級636M型柴電潛艦，是俄羅斯基洛級的改良型，具噪音小、可遠距攻擊目標、難被偵測等特性。
這些潛艦排水量3100噸，下潛平均深度240公尺，最深可達300公尺，艦載52人，裝備魚雷發射管等武器，可執行淺水區反艦和反潛任務。1060228
(中央社)
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