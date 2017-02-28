星國防部電腦系統遭入侵 竊部分個資
新加坡國防部電腦系統今年2月初遭入侵，共有850名服役人員、戰備軍人等個資被竊取。國防部指出，這是一樁具有針對性並經過周詳計畫的網路攻擊事件。
新加坡聯合早報今天引述國防部副常任秘書（科技）許智賢的話說，根據國防部調查，這次網路攻擊事件並非一般駭客，也不是犯罪組織。
報導說，新加坡國防部除進行全面調查外，也一併調查國防部和武裝部隊其他的電腦系統。國防部同時通知網絡安全局和政府科技局，調查政府其他的電腦系統，迄今未發現遭入侵的情形。
報導說，遭入侵的電腦系統是儲存個人資料的I-net系統，I-net系統沒有任何機密的軍事資料。至於儲存機密資料的另一套電腦系統有更周嚴的安全措施，並沒有連接網路的功能。1060228
(中央社)
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