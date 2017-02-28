習近平：引導投資行為 保持房市穩定
中共總書記習近平今天主持中央財經領導小組第15次會議時表示，要緊緊把握「房子是用來住的、不是用來炒的」的定位；要引導投資行為，合理引導預期，保持房地產市場穩定。
根據新華社報導，習近平的談話仍圍繞在去產能、防金融風險、為企業降低負擔及房市穩定等議題上，並強調要處理常年虧損、無法有效生產卻又吸納補貼和貸款資源「殭屍企業」。
他指出，深入推進去產能，要抓住處置「殭屍企業」這個「牛鼻子」。有關部門、地方政府、大陸國有企業和金融機構要堅定不移處置「殭屍企業」。
至於防控金融風險方面，他說，要加快建立監管協調機制，加強宏觀審慎監管，防範和化解系統性風險。要及時彌補監管不足之處，要堅決治理市場亂象並打擊違法行為，要提高金融服務實體經濟的能力和水準。
習近平也重申去年底中央經濟工作會議上提出的「房子是用來住的、不是用來炒的」，表示要完善政策組合，引導投資行為，合理引導預期，保持房地產市場穩定。要調整和優化中長期供給體系，實現房地產市場動態均衡。
他也提到振興製造業，要推動製造業從數量擴張向品質提高的戰略性轉變，在降低壟斷性行業價格和收費方面下更大功夫，盡一切努力降低企業負擔。
中共中央政治局常委、國務院總理、中央財經領導小組副組長李克強，中共中央政治局常委、中央書記處書記、中央財經領導小組成員劉雲山，中共中央政治局常委、國務院副總理、中央財經領導小組成員張高麗出席。
會議聽取了大陸國家發展和改革委員會、中國人民銀行、住房和城鄉建設部、工業和信息化部的匯報。1060228
(中央社)
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