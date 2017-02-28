王柏融砲轟則本昂大 中職擊敗日本武士

中華職棒聯軍赴日交流賽，「大王」王柏融砲轟洋聯三振王則本昂大、個人單場3安打、3打點，震撼福岡巨蛋。全隊共17支安打，以8比5擊敗日本國家隊。

日本國家隊又稱日本武士隊，這次備戰世界棒球經典賽，邀請中華職棒聯軍在福岡巨蛋交流。

比賽雖是交流性質，卻是中華職棒聯軍第一次獲勝，2012年、2016年兩次交流，中職3戰全敗。這也是日本全職業一軍為主體的日本武士隊第一次輸給台灣隊伍。

經典賽中華隊遺珠，「大王」王柏融棒打日本一線強投，3打數3安打。第3局對則本昂大敲出兩分全壘打，對牧田和久敲一壘安打、對岡田俊哉二壘安打，還打下3分打點，成為這場比賽最大亮點。

一開賽中職打線面對樂天金鷹王牌投手則本昂大，陽耀勳、林智平、彭政閔、林泓育連續4支安打，第1局攻下1分。

日本隊1局下也有攻勢，面對左投王溢正，菊池涼介、筒香嘉智先後敲出二壘安打，也攻下1分，雙方1比1平手。

中職聯隊2局上沒得分，日本隊2局下再有攻勢，松田宣浩率先二壘安打，靠隊友短打推進上三壘，趁9棒秋山翔吾的內野安打，回到本壘，取得2比1領先。

中職聯隊1棒陽耀勳在3局上敲出個人第2支安打，輪到前一次打擊敲出強勁飛球出局的王柏融，一棒敲向中外野最遠距離處，是一支兩分打點全壘打，中職聯隊取得3比2領先。

中職聯隊先發投手王溢正投2局、失2分退場，洋投賽格威（Zack Segovia）第3局接手，壓制日本打線，第3局被敲1支安打，之後連兩局三上三下。

中職聯隊在第4局潘武雄、陳俊秀連2支二壘安打追加1分；第5局林智平、王柏融、陳俊秀共3支安打，再得3分；第6局林威廷、林智平安打，王柏融保送，彭政閔在滿壘的情況下獲得保送，攻下第8分。

賽格威中繼4局無失分，第7局道恩斯（Darin Downs）接手，投0.1局送出3次四壞、失掉3分，讓日本隊從2比8追成5比8。林柏佑臨危受命，止住失分，聯盟中繼王賴鴻誠1局無失分。

王牌終結者陳禹勳在9局下登場，三振筒香嘉智，被中田翔敲出二壘安打，但隨後滾地、飛球抓下2人出局，收下比賽的勝利。1060228

(中央社)