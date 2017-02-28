王柏傑被爆4罪狀 拗劇組借車開把許瑋甯

王柏傑、許瑋甯合作電影《失控謊言》傳緋聞。(本報系資料照)

許瑋甯分手阮經天後，曾與合作男星兼小天好兄弟王柏傑傳緋聞，去年更曾被爆料與王柏傑在日本約會，當時她罕見動怒，在社群網站要某些攻擊適可而止。不過兩人緋聞並未隨著許瑋甯發火而落幕，王柏傑今(28日)再度被指當時在日本載許瑋甯出遊的車子，還是跟劇組硬喬來的公家接送車，而劇組事後得知真相，也對王柏傑相當不滿。

據《鏡週刊》報導，前陣子才從電影《盛情款待》殺青的王柏傑，驚傳遭劇組列為拒絕往來戶，還怒批他在日本拍攝期間的4大罪狀，包括在日本工作時硬是要劇組幫他調班兼喬接送車給他私人使用，只為與許瑋甯出遊、在機場拍攝時無視禁菸令哈菸。

接著還有不顧腳部舊傷堅持健身，又把自己弄傷給劇組添麻煩，只能無奈將他送醫，以及不僅不跟導演陳鈺傑打招呼，還時常在背後說導演壞話，與日本金主、製作單位都懶得互動，有夠沒禮貌。

王柏傑經紀人否認爆料4大罪狀，稱他都有乖乖在吸菸室抽菸，與工作人員相處融洽，其他是藝人私事不回應；而導演陳鈺傑也否認爆料，稱與王柏傑合作愉快。

(中時電子報)