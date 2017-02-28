用音樂撫平傷痛 蔡總統出席音樂會
總統蔡英文晚間出席「二二八70週年：福爾摩沙之春音樂會」，這場音樂會是由蕭泰然文教基金會主辦，除希望以音樂撫平台灣歷史上的傷痛，並期盼促進各族群和諧。
今天是二二八事件70週年，蔡總統今天行程滿檔，她一早出席「義光長老教會二二八暨林家嬤孫追思禮拜」；下午出席在二二八和平紀念公園舉辦的「二二八70週年中樞紀念儀式」。
蔡總統晚間出席「二二八70週年：福爾摩沙之春音樂會」，她全程聆聽；教育部長潘文忠、文化部長鄭麗君等人陪同。
這場音樂會是由蕭泰然文教基金會主辦，台北市立交響樂團、國立實驗合唱團及敦化國小合唱團聯合演出，以「台灣印象」與「自由台灣」為主軸，並演奏不同世代及族群的音樂，除希望以音樂撫平台灣歷史上的傷痛，並期盼促進各族群和諧，使台灣人民感情更為團結。1060228
(中央社)
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