微風集團卡友刷購go 9％回饋享優惠

微風廣場4月中引進CHARLES ＆ KEITH全台首櫃。（業者提供）

微風松高限量預購款美女與野獸童話主題塑像，原價2980元、特價2380元，限量12只。（業者提供）

微風廣場STEPHANIE蝴蝶結裝飾粗跟鞋，原價5980元、特價2000元，3.3折，限量10雙。（業者提供）

微風集團3月2日至4月4日舉辦一年一度的卡友專屬日刷購go活動，各館商品最低優惠折扣3.3折起，同時引進多家香氛保養、流行品牌與全台獨家的新加坡CHARLES & KEITH鞋包品牌，期間集結8家銀行單卡累計消費金額達指定門檻，最高享9％回饋，較去年8％還高，跨館累計不設限，趁春夏換季採購可享好康。

3月2日至29日若單卡累計消費滿10萬元送6000元酬賓券，享6%回饋；單卡累計消費滿200萬元送18萬元酬賓券，享最高9%回饋，3月31日至4月4日可至各館贈獎處兌換回饋酬賓券。

期間微風聯名卡卡友，每周四及周日當日單卡單筆消費滿12萬元，享6%回饋金還可兌換微風禮券，再加碼送「Panasonic EH-NA98吹風機」，限量30支；另有來店禮、尊榮禮、滿額禮等。此外，微風積點禮遇會員祭出多項超值好康，每周六點數6倍瘋狂送；3月8日婦女節專寵女性會員，當日消費點數8倍送。

微風廣場3月起引進多家新櫃位，服飾、配件方面，4月有日本複合式單寧品牌RIGHT-ON、新加坡CHARLES & KEITH鞋包品牌兩個全台首櫃。美妝品牌3月新進MOROCCANOIL護髮品、Premier死海鹽護膚品，與瑞士SERENE HOUSE香氛品牌，SERENE HOUSE品牌創意總監卡森約根森是名設計師，水氧機得過德國紅點大獎；4月15日則引進NOESE全台首櫃，是全球首度運用諾貝爾獎活細胞專利「光子回春能量貨幣」，目前唯一獲FDA認證的活細胞護膚品牌。

(中時)